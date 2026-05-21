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Walzer delle panchine – Con il tentennamento di Sarri, il Ds Manna si fionda su Max Allegri che, forse, lascerà il Milan

Armando Fico 21 Maggio 2026 0 1 min read

Le ultime novità sul walzer delle panchine parlano, visti i dubbi di Maurizio Sarri, di una trattativa tra il Ds azzurro Manna e Max Allegri, il quale, a quanto pare, lascerà il club rossonero. La società di De Laurentiis  accelera sulla ricerca del sostituto di Antonio Conte e sta vagliando  delle alternative concrete al tecnico laziale Adesso, l’allenatore del Milan  rappresenta il profilo numero uno  tra i papabili; del resto il mister livornese era già vicino al progetto napoletano un anno fa, poi,  con la conferma di Conte, non sene fece più nulla. Massimiliano Allegri conosce perfettamente l’ambiente italiano e ha dimostrato di essere un vincente come il collega salentino. La sua esperienza, negli ultimi sedici anni nel calcio nostrano, lo rende un candidato di primo piano,  nel panorama delle scelte della club partenopeo. Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis lavorano, senza fretta ma con grande oculatezza per non sbagliare, come successe con Garcia. La dirigenza azzurra  non vuole assolutamente  farsi trovare impreparata e sta facendo vari sondaggi, valutando le varie opzioni possibili. Eliminata la pista Sarri, Allegri, Italiano ed altri tecnici emergenti restano ancora  in lizza per sedere una panchina che scotta ma prestigiosa. Le prossime settimane ci diranno, sicuramente molto di più, su chi sarà il nuovo allenatore del Napoli, nella prossima stagione.

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