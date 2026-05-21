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Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4

Redazione 21 Maggio 2026 0 1 min read

Ancora un brusco risveglio per l’area dei Campi Flegrei e per l’intera città di Napoli. Alle 05:50 di questa mattina, giovedì 21 maggio 2026, la terra è tornata a tremare con intensità all’interno della caldera vulcanica flegrea. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato un evento sismico di magnitudo Md 4.4, localizzato dalla Sala Operativa dell’Osservatorio Vesuviano a una profondità estremamente superficiale, pari a circa 3 chilometri (± 1 km).

Il terremoto è stato avvertito distintamente non solo a Pozzuoli (epicentro calcolato a circa 5 km a Sud della città), ma in tutti i quartieri di Napoli, dalle zone più vicine come Bagnoli e Fuorigrotta fino all’area collinare del Vomero e al centro storico.

Per capire la dinamica di questa scossa è necessario guardare agli ultimi dati ufficiali diffusi dall’INGV nel recente bollettino settimanale. L’evento di questa mattina si inserisce nel contesto della persistente attività di bradisismo (il lento sollevamento o abbassamento del suolo legato alle dinamiche idrotermali e magmatiche del sottosuolo).

I parametri chiave tenuti d’occhio sono la velocità di sollevamento e la frequenza sismica. Per quanto riguarda il primo, dagli inizi di febbraio 2026, i livelli registrati nella zona di massima deformazione (area Solfatara/Pozzuoli) si attestano su valori di circa 10 ± 3 mm/mese; per quanto concerne la frequenza sismica precedente, nella settimana dall’11 al 17 maggio l’area aveva fatto registrare una “relativa calma” con soli 32 terremoti (il picco massimo era stato di Md 2.6). La scossa odierna rappresenta quindi un picco improvviso nel rilascio di energia elastica.

Un altro parametro importante riguarda l’attività geochimica: i sensori confermano una tendenza di lungo termine di riscaldamento del sistema idrotermale. La temperatura della fumarola “BG” nel cratere della Solfatara ha mostrato un progressivo aumento.

Focus.it

 

 

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