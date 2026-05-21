Caos Mondiali, incubo Ebola per il Congo. Si riapre l’ipotesi ripescaggio?

Germania-Argentina, finale una e trina: in palio la gloria Tedeschi e sudamericani si giocano il titolo mondiale per la terza volta: era già accaduto nel 1986 e nel 1990. I ragazzi di Loew hanno riposato un giorno in più degli avversari. Ma Sabella ha Messi Parole chiave: Argentina, Brasile 2014, Finale, Germania, Mondiali Di Calcio 2014,