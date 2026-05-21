IL FISCHIETTO – NAPOLI vs UDINESE, dirige un esordiente, Andrea Zanotti della sezione di Rimini, al Var Prontera

L’AIA ha reso noto le designazioni arbitrali per l’ultima giornata di Serie A 2025/2026. Al Maradona, per il match di domenica, alle 18 tra Napoli e Udinese, è stato scelto un esordiente nel massimo campionato italiano. Si tratta di Andrea Zanotti della sezione di Rimini. Gli assistenti saranno CAPALDO e PASCARELLA, il IV uomo MANGANIELLO ed infine in sala Var agiranno PRONTERA e PAIRETTO. Per la cronaca, il fischietto riminese ha diretto, in questa annata, due gare in Coppa Italia e 15 match in Serie B. Ovviamente nessun precedente col Napoli.