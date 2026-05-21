IL FISCHIETTO

IL FISCHIETTO – NAPOLI vs UDINESE, dirige un esordiente, Andrea Zanotti della sezione di Rimini, al Var Prontera

Armando Fico 21 Maggio 2026 0 26 sec read

L’AIA ha reso noto le designazioni arbitrali per l’ultima giornata di Serie A 2025/2026. Al Maradona, per il match di domenica, alle 18 tra  Napoli e Udinese, è stato scelto un esordiente nel massimo campionato italiano. Si tratta di Andrea Zanotti della sezione di Rimini. Gli assistenti saranno  CAPALDO  e PASCARELLA, il IV uomo MANGANIELLO ed infine in sala Var  agiranno  PRONTERA e PAIRETTO. Per la cronaca, il fischietto riminese ha diretto, in questa annata,  due gare in Coppa Italia  e 15 match in Serie B. Ovviamente nessun precedente col Napoli.

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