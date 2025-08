Pallone d’oro 2025 – Il centrocapista scozzese annoverato tra i 30 papabili al prestigioso premio

Arriva da un giornalista della Gran Bretagna, tale Cohen, la notizia della candidatura del centrocampista azzurro, Scott Mc Tominay, di nazionalità scozzese, al Pallone d’oro 2025.Tra poco ci sarà l’ufficialità di tutti i calciatori in lizza per accaparrarsi il prestigioso trofeo. Dembelé, in un primo monento, partiva come favorito, ma ad insidiarlo, adesso vi sono lo spagnolo Yamal e l’italiano Donnarumma, Per la cronaca, chi sarà il vincitore di questa edizione, lo sapremo solo lunedì 22 settembre, giorno in cui verrà assergnato il premio. Intanto, il giocatore del Napoli si è detto già contento di essere tra i 30 candidati. Il forte cenmtrocampista, ex United, è stato tra i protagonisti assoluti dello storico ed inaspettato quarto tricolre del Napoli, a cui ha contribuito pure a suon di gol. In bocca al lupo al mitico calciatore partenopeo.