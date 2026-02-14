Primo anticipo di A, 25esima giornata – Il Milan vince sotto la Torre pendente e si porta, momentaneamente, a -5 dall’Inter

La squadra di Max Allegri, pur non brillando, ottiene un prezioso successo per 2 a 1, a Pisa, nel primo anticipo di serie A, della 25esima giornata, giocato ieri sera. Con questo risultato, il Milan si porta a -5 dall’Inter, in attesa della partita della capolista . Una vittoria nel segno di Luka Modric, che, con la classe e la caparbietà del vero campione, realizza la rete dei tre punti nel finale di gara, quando i toscani già pregustavano l’idea di strappare un altro pari, come a San Siro. Si tratta del primo successo dei rossoneri, contro le squadre neo promosse. Intanto, oggi si disputano gli anticipi del sabato che vedranno scendere in campo il Como contro la Fiorentina, la Lazio contro l’Atalanta ed infine l’Inter con la Juventus nel match clou di giornata