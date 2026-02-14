LE ALTRE DI A

Primo anticipo di A, 25esima giornata – Il Milan vince sotto la Torre pendente e si porta, momentaneamente, a -5 dall’Inter

Armando Fico 14 Febbraio 2026 0 39 sec read

La squadra di Max Allegri, pur non brillando, ottiene un prezioso successo per 2 a 1, a Pisa, nel primo anticipo di serie A, della 25esima giornata, giocato ieri sera.  Con questo risultato, il Milan si porta a  -5 dall’Inter, in attesa della partita della capolista . Una vittoria  nel segno di Luka Modric, che, con la classe e la caparbietà del vero  campione, realizza la rete dei tre punti  nel finale di gara,  quando i toscani già pregustavano l’idea di strappare un altro pari, come a San Siro. Si tratta del primo successo dei rossoneri, contro le squadre neo promosse.  Intanto, oggi si disputano gli anticipi del sabato che vedranno scendere in campo il Como contro la Fiorentina, la Lazio contro l’Atalanta ed infine l’Inter con la Juventus nel match clou di giornata

Tags :

Armando Fico

View More Posts

MONDIALE PER CLUB, risultati e classifiche: avanti Real Madrid e Al Hilal. Il quadro degli ottavi

Si è chiusa la fase a gironi del Mondiale per Club. L’Inter e la Juventus sono riuscite a centrare l’obiettivo qualificazione agli ottavi di finale. I nerazzurri hanno […]

27 Giugno 2025 0 1 min read

Sampdoria, Ferrero: “Arriveremo secondi”. Tweet di Balo: “Che bravo Mihajlovic”

La squadra blucerchiata si gode il momento d’oro che la vede in lotta per un posto nell’Europa che conta. Il presidente crede nella qualificazione diretta alla…

17 Marzo 2015 0 15 sec read

Allegri, pensiero per Mazzarri: “Torna presto”

Al rientro dalla sosta, la Juventus non si fa trovare impreparata e batte senza troppa fatica la Spal. Massimiliano Allegri, nel post partita di Sky […]

24 Novembre 2018 0 1 min read

Saul a lezione da Ricardinho, show da fenomeni

Metti insieme Ricardinho, Saul e un pallone: lo spettacolo è assicurato. Il portoghese, fresco campione d’Europa, autentico funambolo del calcio a 5 insegna allo spagnolo […]

3 Aprile 2018 0 24 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui