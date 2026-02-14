NEWS

Castel Volturno – Frank Zambo Anguissa incontra i tifosi azzurri, all’uscita dal Centro sportivo, mostrando il suo affetto

Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa, tutt’ora fermo per problemi alla schiena, ieri, all’uscita dal Centro sportivo di Castel Volturno, ha incontrato alcuni tifosi partenopei,  con i quali ha scambiato un sorriso, rimarcando l’affetto che nutre per questa piazza. Ovviamente, i sostenitori azzurri, urlando ad alta voce gli hanno chiesto: ” Quando torni in campo”? Il camerunense manca dal mese di novembre scorso, a causa di una lesione al bicipite femorale patita nel ritiro della sua nazionale. Guarito dalla lesione è sopraggiunto un grosso fastidio alla schiena, ovvero una forte lombalgia persistente, la quale potrebbe trasformarsi in un’ernia del disco. Pertanto i medici non si pronunciano sul suo rientro,  i tempi di recupero , per ora, restano incerti. Anguissa ha risposto ai suoi supporters con un’alzata di spalle come a dire, vedremo, il centrocampista scalpita per essere a disposizione di Conte ma neanche lui sa quando succederà.

