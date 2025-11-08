NEWS

BOLOGNA vs NAPOLI – Elmas e Gutierrez, probabilmente dal primo miunuto, domani pomeriggio, al Dall’Ara

Armando Fico 8 Novembre 2025 0 1 min read

Nel pomeriggio di domani si affronteranno al Dall’Ara, per l’undicesimo turno di campionato, il Bologna ed Il Napoli. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio ad occhiali nelle rispettive Coppe europee. Per questa occasione Antonio Conte, molto probabilmente, confermerà i due giocatori migliori del match con il Francoforte. Parliamo di Elmas e Gutierrez. Sia il macedone, che lo spagnolo, contro i tedeschi, si sono salvati dalla mediocrità dei compagni. Infatti l’ex Torino, mandato in campo, a sorpresa, dall’allenatore leccese nel tridente d’attacco, assieme a  Hojlund e Politano è stato l’unico a rendersi pericoloso sotto porta. L’ex Girona non ha fatto rimpianger l’assenza di Spinazzola. Tuttavia, non possiamo escludere un impiego di Noa Lang e Olivera. L’obiettivo del Napoli è sicuramente ritrovare il  gol, dopo il doppio zero a zero  contro il  Como e l’Eintracht. Antonio Conte, in questi giorni, al Centro sportivo di Castel Volturno  ha concentrato gli ultimi allenamenti proprio sul rafforzamento del reparto avanzato che si è dimostrato carente nelle recenti gare. Naturalmente, la partita di domani  rappresenta un ostacolo difficile da sormontare, del resto gli emiliani sono soltanto a quattro punti dagli azzurri, quindi un eventuale loro  successo li porterrebe ad una lunghezza di distanza. Ma la sconfitta non può essere presa in considerazione dalla formazione campione d’Italia.

Armando Fico

