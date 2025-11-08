AMARCORD

AMARCORD – Bologna vs Napoli 2- 4 del 1990, anno del secondo scudetto dell’era Maradona

Armando Fico 8 Novembre 2025 0 1 min read

Vigilia di campionato per il Napoli che, domani pomeriggio, incontrerà, al Dall’Ara, il Bologna di Vincenzo Italiano, per l’undicesima giornata di serie A.  Lo stadio emiliano e la squadra rossobù evocano ricordi indelebili nela mente della tifoseria partenopea. Nessuno potrà mai dimenticare il 22 aprile 1990. Quel giorno, penultimo turno del campionato, 1989/90, gli azzurrierano  primi in classifica, alla pari del Milan di Arrigo Sacchi. Come domani,  Maradona e compagni giocavano a Bologna, dove eranno arrivati 20.000 supporters napoletani che affollarono, in tutti settori, lo stadio felsineo. Sulla panchina azzurra vi era Albertino Bigon. Conteporaneamente il Diavolo rossonero, con Van Basten e Rikard, affrontava, al Bentegodi, il Verona già retrocesso. Il Napoli partì fortissimo ed in appena 15 minuti di gioco era già sul 3 a 0, grazie alle reti di Careca, Maradona e Francini. Tifosi in delirio, delirio che però, poco dopo si tramutò in delusione,  alla notizia del vantaggio rossonero sui giallobù. A quel punto tutto faceva presagire uno spareggio,  ma nel secondo tempo  lo scenario mutò completamente. Al minuto 65 il Verona pareggiò i conti. Allora il Milan andò in bambola, al punto che i due olandesi  furono espulsi dall’arbitro, figlio d’arte Rosario Lo Bello. Nel finale del match gli scaligeri passarono addirittura in vantaggio. La notizia si diffuse in un batter d’occhio in quel del Dall’Ara. Immaginabile quello che successe sugli spalti, I 20.000 sostenitori del Napoli fecero festa grande intonando cori e cantando “O surdate nnammurate” Il Napoli che, alla fine,  si impose per 4 a 2, pregustava così il sapore del secondo scudetto, che giunse la domenica suvvessiva, al San Paolo. Gli uomini di Bigon affrontavano la Lazio e anche un pari avrebbe cucito il tricolore sulle maglie azurre, invece, in virtù della rete di testa di Marco Baroni, il Napoli vinse la partita. Non vi dico ciò che succsse a Fuorigrotta e in ogni strada dela città. Tifosi addirittura in lacrime di gioia per quel secondo tricolore. Questo amarcord potrebbe essere di buon auspicio per Di Lorenzo e soci, i quali sono ad una svolta del campionato; se si aspira a traguardi di prestigio, bisogna assolutamente tornare al successo.

