DANIELE ADANI – “La Roma può approfittare delle tante assenze del Napoli, grande occasione per i giallorossi”

Armando Fico 14 Febbraio 2026 0 38 sec read

L’ex difensore Daniele Adani, oggi opinionista alla Domenica Sportiva, intervistato da una radio di fede giallorossa, ha affermato che la Roma di Gasperini, al Maradona, ha la grande occasione di raggiungere la formazione di Conte, approfittando delle tante assenze che stanno penalizzando il Napoli. Con gli azzurri rimaneggiati e con una Roma in forte ascesa, in quel di Fuorigrotta, potrebbe arrivare la prima sconfitta interna dei padroni di casa, ha poseguito Adani. E’ ovvio che  il big match di domenica sera rappresenta una svolta sia per il Napoli che per la Roma, entrambe lottano per un posto in Paradiso, nel tentativo di classificarsi nelle prime quattro posizioni, ma la concorrnza è foltissima, tolta l’Inter, in competizione ci sono Milan Napoli, Juventus, Roma e Como, cinque squadre per tre posti disponibili.

