De Bruyne guarito dall’infortunio: rientro a Castel Volturno tra 15 giorni, possibile ritorno a marzo

Buone notizie per il Kevin De Bruyne: la lesione muscolare al bicipite femorale, rimediata il 25 ottobre durante Napoli-Inter, è clinicamente guarita. Il centrocampista belga, operato ad Anversa e seguito in Belgio dallo staff medico azzurro, tornerà a Castel Volturno tra circa 15 giorni.
In questa stagione, lui e Frank Zambo Anguissa hanno già saltato 46 partite complessive, pesando sulle ambizioni del Napoli di Antonio Conte. Anche se il rientro in gruppo è vicino, per rivedere De Bruyne in campo servirà ancora tempo: l’obiettivo realistico è marzo, nella fase decisiva del campionato.