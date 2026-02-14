NEWS

De Bruyne guarito dall’infortunio: rientro a Castel Volturno tra 15 giorni, possibile ritorno a marzo

Vincenzo Letizia 14 Febbraio 2026 0 26 sec read

Buone notizie per il Kevin De Bruyne: la lesione muscolare al bicipite femorale, rimediata il 25 ottobre durante Napoli-Inter, è clinicamente guarita. Il centrocampista belga, operato ad Anversa e seguito in Belgio dallo staff medico azzurro, tornerà a Castel Volturno tra circa 15 giorni.

In questa stagione, lui e Frank Zambo Anguissa hanno già saltato 46 partite complessive, pesando sulle ambizioni del Napoli di Antonio Conte. Anche se il rientro in gruppo è vicino, per rivedere De Bruyne in campo servirà ancora tempo: l’obiettivo realistico è marzo, nella fase decisiva del campionato.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

