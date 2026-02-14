Gilmour non è ancora pronto: il Napoli aspetta, Conte incrocia le dita

Il tempo scorre, il campionato entra nella sua fase più delicata e il SSC Napoli continua a fare i conti con un centrocampo non ancora al completo. Tra i nodi da sciogliere per Antonio Conte c’è soprattutto la situazione di Billy Gilmour, il cui rientro resta avvolto da un filo di incertezza.
Dolore persistente, ma nessun allarme
Secondo quanto riferito da Il Mattino, il centrocampista scozzese avverte ancora un leggero dolore nella zona dell’intervento chirurgico. A dicembre, Gilmour si è sottoposto a un’operazione per risolvere una fastidiosa pubalgia che lo tormentava da settimane, impedendogli continuità e rendimento.
Nonostante il fastidio non sia del tutto svanito, lo staff medico azzurro non appare preoccupato. La sensazione che filtra da Castel Volturno è di un recupero ormai vicino, con la cautela che in questi casi diventa obbligatoria per evitare ricadute. La priorità è riconsegnare a Conte un giocatore pienamente integro, senza forzature.
I tempi: due settimane per il ritorno
La tabella di marcia parla di circa un paio di settimane prima di rivederlo stabilmente in gruppo. Difficile ipotizzare una convocazione contro la Roma o nel successivo impegno con l’Atalanta. Più realistico, invece, pensare a un rientro tra i disponibili per la sfida contro il Verona, con il Torino come ulteriore finestra utile.
Il Napoli, nel frattempo, dovrà gestire le energie e gli equilibri in mezzo al campo. Conte ritroverà almeno Scott McTominay, ma resta l’attesa per un Gilmour che, una volta al top della condizione, può rappresentare una pedina preziosa per qualità nel palleggio e capacità di gestione dei ritmi.
Pazienza e prudenza
Febbraio è già inoltrato e la venticinquesima giornata incombe, ma la parola d’ordine resta prudenza. Il Napoli non vuole correre rischi inutili: meglio attendere qualche giorno in più che compromettere il finale di stagione.
Gilmour resta un punto interrogativo, ma non un caso clinico. La sensazione è che il conto alla rovescia sia iniziato davvero. Ora serve solo l’ultimo passo, quello più delicato, prima di rivederlo in campo con continuità.