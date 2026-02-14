McTominay ko, niente Roma per lo scozzese: Conte rilancia Elmas dal 1’



Il Napoli perde un tassello fondamentale alla vigilia della sfida contro la AS Roma. Non arrivano buone notizie da Castel Volturno: Scott McTominay non ha recuperato dal problema muscolare e non sarà convocato per la gara di campionato contro i giallorossi. Un’assenza pesante per la squadra di Antonio Conte, costretto a rivedere le scelte in mediana.

McTominay è ancora dolorante

Da Castel Volturno, Pasquale Tina di Radio Marte ha fatto il punto sulle condizioni del centrocampista scozzese: niente da fare per il recupero in extremis. Il dolore al tendine del gluteo non è ancora del tutto smaltito e il calciatore non si è allenato regolarmente con il gruppo. Non essendo al 100%, lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo.

Una decisione prudente ma inevitabile, considerando l’importanza del momento della stagione e la necessità di evitare ricadute che potrebbero compromettere le prossime gare.

Senza McTominay, Conte dovrà rimodellare il centrocampo. Toccherà a Eljif Elmas affiancare Stanislav Lobotka in mediana. Una soluzione che garantisce dinamismo e qualità tecnica, ma con caratteristiche diverse rispetto alla fisicità e agli inserimenti dello scozzese.