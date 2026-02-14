NEWS

McTominay ko, niente Roma per lo scozzese: Conte rilancia Elmas dal 1’

Vincenzo Letizia 14 Febbraio 2026


Il Napoli perde un tassello fondamentale alla vigilia della sfida contro la AS Roma. Non arrivano buone notizie da Castel Volturno: Scott McTominay non ha recuperato dal problema muscolare e non sarà convocato per la gara di campionato contro i giallorossi. Un’assenza pesante per la squadra di Antonio Conte, costretto a rivedere le scelte in mediana.
McTominay è ancora dolorante
Da Castel Volturno, Pasquale Tina di Radio Marte ha fatto il punto sulle condizioni del centrocampista scozzese: niente da fare per il recupero in extremis. Il dolore al tendine del gluteo non è ancora del tutto smaltito e il calciatore non si è allenato regolarmente con il gruppo. Non essendo al 100%, lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo.
Una decisione prudente ma inevitabile, considerando l’importanza del momento della stagione e la necessità di evitare ricadute che potrebbero compromettere le prossime gare.

Senza McTominay, Conte dovrà rimodellare il centrocampo. Toccherà a Eljif Elmas affiancare Stanislav Lobotka in mediana. Una soluzione che garantisce dinamismo e qualità tecnica, ma con caratteristiche diverse rispetto alla fisicità e agli inserimenti dello scozzese.

Vincenzo Letizia

