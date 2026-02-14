Roma, problemi anche per Gasperini in vista della gara col Napoli

Niente da fare per Paulo Dybala in vista di Napoli-Roma, posticipo domenicale della 25esima giornata di campionato.
Roma, Dybala non recupera per Napoli
La Joya era in forse e pochi minuti fa è arrivata la decisione: non sarà convocato per il match del Maradona. In forte dubbio anche la presenza di Matias Soulé.
“Per Soulé è stata una settimana un po’ più difficile delle altre, stabiliamo oggi pomeriggio” aveva dichiarato in conferenza stampa Gasperini. Su Dybala: “Si è allenato con continuità. Al 100% mi sembra esagerato, ma c’è la volontà di tutti di stare bene”.