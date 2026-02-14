NEWS

Roma, problemi anche per Gasperini in vista della gara col Napoli

Vincenzo Letizia 14 Febbraio 2026 0 27 sec read

Niente da fare per Paulo Dybala in vista di Napoli-Roma, posticipo domenicale della 25esima giornata di campionato.

Roma, Dybala non recupera per Napoli

La Joya era in forse e pochi minuti fa è arrivata la decisione: non sarà convocato per il match del Maradona. In forte dubbio anche la presenza di Matias Soulé.

“Per Soulé è stata una settimana un po’ più difficile delle altre, stabiliamo oggi pomeriggio” aveva dichiarato in conferenza stampa Gasperini. Su Dybala: “Si è allenato con continuità. Al 100% mi sembra esagerato, ma c’è la volontà di tutti di stare bene”.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

