Morto Orazio Russo, il cordoglio del “suo” Catania

E’ morto, a 53 anni, per i postumi di una grave malattia il calciatore Orazio Russo. Aveva esordito in Serie A nel 1993 a Lecce, con Nedo Sonetti in panchina. Ha vestito le maglie di Spal, Savoia, Acireale, dove è stato capitano segnando 30 reti, Padova, Perugia e Gela. Ha vestito più volte la maglia del Catania facendo parte, da protagonista, della squadra che ha ottenuto il ritorno in Serie A sotto la presidenza di Antonino Pulvirenti. E con gli etnei è rimasto come responsabile del vivaio. Il Catania oggi lo ricorda con un post della società sui propri profili social: “Il presidente Rosario Pelligra, il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e il Catania football club in tutte le sue componenti – si legge nella nota – esprimono profondo dolore per la scomparsa di Orazio Russo, uomo di grandi valori. Da responsabile del settore giovanile, da tecnico e da calciatore, per il Catania ha sempre speso le sue grandi qualità con orgoglio e senso d’appartenenza. Siamo e saremo vicini alla famiglia Russo. Addio Orazio, ti porteremo sempre nel cuore”.

