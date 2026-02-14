PALLACANESTRO – Napoli Basket travolto a Trieste: lezione severa per la squadra di Magro

Pallacanestro Trieste – Guerri Napoli 110-84 (38-23; 70-45 – 90-67)

Serata da dimenticare per il Napoli Basket, che cade pesantemente sul parquet della Pallacanestro Trieste con un 110-84 che non ammette repliche. Una sconfitta netta, maturata fin dai primi possessi, che certifica il momento complicato degli azzurri e apre interrogativi profondi sul prosieguo della stagione.

Coach Magro sorprende nelle scelte iniziali, ma l’avvio è un incubo: Trieste parte 9-0 in meno di due minuti, sospinta dalle triple dell’ex Brown e dall’energia di Ramsey. Napoli prova a reagire con Totè e Flagg, ma l’impressione è che i padroni di casa abbiano un altro passo. Il primo quarto è un manifesto della serata: 38-23, con percentuali irreali dall’arco per i giuliani e una difesa partenopea troppo morbida, incapace di contenere ritmo e intensità.

Nel secondo periodo la musica non cambia. Trieste domina a rimbalzo offensivo, punisce ogni errore e vola oltre il +20. Napoli si innervosisce, forza conclusioni e perde fluidità. Il dato più allarmante arriva all’intervallo: 70 punti concessi in appena 20 minuti, una cifra che racconta meglio di qualsiasi analisi la fragilità difensiva degli azzurri. La gara, di fatto, finisce lì.

La ripresa è un lungo garbage time. Trieste continua a spingere, tocca anche il +30 e supera quota 100 con largo anticipo. Napoli ha un sussulto d’orgoglio nell’ultimo quarto, guidata da un Flagg generoso e tra i pochi a salvarsi, ma è troppo tardi per riaprire i giochi. Il 110-84 finale è lo specchio fedele di una partita mai realmente iniziata per gli ospiti.

Nel post-gara, Magro non cerca alibi: ammette che la squadra si è sciolta alla prima difficoltà e parla di errori che si ripetono con preoccupante regolarità. Parole dure, che fotografano un gruppo ancora fragile mentalmente. Anche la società, attraverso il presidente Rizzetta, chiede scusa ai tifosi e promette riflessioni profonde in vista della ripresa dopo la sosta.

Ora l’attenzione si sposta sulla Coppa Italia, con i quarti di finale in programma a Torino contro Bologna. Ma prima di sognare imprese, Napoli dovrà ritrovare identità e solidità. Perché a due terzi della stagione, il rischio non è solo perdere partite: è smarrire definitivamente la direzione.