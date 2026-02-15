LE ALTRE DI A

ANTICIPI DEL SABATO DI A – L’inter batte la Juve al 90esimo e se ne va, successi anche per Atalanta e Fiorentina

Armando Fico 15 Febbraio 2026 0 40 sec read

Negli anticipi del sabato della 25esima giornata di campionato, registriamo le vittorie dell’Inter, in casa, contro la Juventus, per 3 a 2, con l’ex azzurro Zielimsky match winner, quindi quello della Viola, a Como, per 2 a 1 ed infine il blitz, all’Olimpico, dell’Atalanta per 2 a 0 con la Lazio. Im virtù dei tre punti conquistati ,i nerazzurri si allontanano dal Milan che, però ha una partita da recuperare e dal Napoli. In grande ascesa la Dea  che sale al sesto posto, utile per l’Europa League. Molto importante pure,  il successo della Fiorentina che aggancia il Lecce a 21 punti, uscendo così, dalle sabbie mobili degli ultimi tre posti. La domenica del pallone prevede altre cinque partite, fra cui spicca il big match della prima serata tra il Napoli e la Roma, bivio fondamentale pe entrambe le contendenti del Maradona.

Armando Fico

