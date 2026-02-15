LA PARTITA

NAPOLI vs ROMA- Con il forfait di Mc Tominay, Elmas agirà nella zona mediana del campo, Politano titolare

Come già riferito ieri, Mc Tominay non ha smaltito il dolore al piede, per cui non è stato nemmeno convocato per il big match di questa sera, al Maradona, contro la Roma, nell’ex derby del Sole, il quale rappresenta un autentico spareggio nella lotta alle prime quattro posizioni della graduatoria. Oltre allo scozzese, Conte non avrà a disposizione  Juan Jesus, squalificato dal giudce sportivo. mentre potrebbe partire dal primo minuto Matteo Politano .L’assenza del’ex United, tuttavia. è compensata dal rientro del suo connazionale Gilmour, il quale andrà in panchina. Nella zona mediana del campo, stante la situazione, vedremo Elif Elmas accanto a Lobotka. Sulle corsie esterne spazio a Gutierrez e Spinazzola. Ancora una volta, lo spagnolo giocherà in un ruolo non suo. Infine, in avanti confermaissimo Vergara dietro a Hojlund. Dall’altro lato, Gasperini non ha recuperato l’argentino Dybala e forse non potrà contare nemmeno su Soulé. Per la cronaca, la formazione giallorosa non vince a Fuorigrotta, da quasi otto anni, infatti l’ultmo successo dei capitolini risale al marzo del 2018, quando gli ospiti si imposero per 4 a 2. Da allora, il Napoli ha collezionato, 11 risultati positivi. Concludendo, nel girone di andata, gli azzurri espugnarono lo stadio Olimpico per 1 a 0.

