NewsMix24

Coppa del mondo 2026 – Un”altra grande fuori dalla competizione, il Brasile battuto dalla Norvegia agli ottavi, per 1 a 2 e va a casa

Armando Fico 6 Luglio 2026 0 46 sec read

La Nazionale norvegese si conferma bestia nera dei brasiliani, che, in cinque gare, non hanno mai vinto, collezionando, con quella di ieri, la terza batosta. Ad affondare il Brasile ci ha pensato il solito Haaland, grazie ad una doppietta, rimontando il gol inziale di Neymar. Dunque, Norvegia qualificata ai quarti del Mondiale e la Selecao, eliminata, con sommo dispiacere di Carletto Ancelotti. C’è da dire, ad onor del vero, che i carioca hanno pure sbagliato un rigore, parato dal portiere norvegese, nei primi 45 minuti di gioco. Un rigore che se realizzato, avrebbe indirizzato diversamente la partita, ciò nulla toglie ai meriti di Haaland e compagni, i quali hanno gestito molto bene il match, assicurandosi il successo sul filo di lana. Per la prima volta, nella storia, la Norvegia conquista i quarti di finale in una manifestazione mondiale. Del resto, noi italiani conosciamo benissimo la grandezza di questa formazione, avendone fatto le spese nel girone di qualificazione.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Kalinic, Bacca, A. Silva: 4 gol in Coppa del Re

Kalinic, Bacca, A. Silva: 4 gol in Coppa del ReSedicesimi…

5 Dicembre 2018 0 18 sec read

Australia-Italia 1-2: tabellino e statistiche

1 Gennaio 1970 0 26 sec read

Manchester City, ufficiale l’arrivo di Stones dall’Everton

Era praticamente annunciato, adesso è arrivata anche l’ufficialità: John Stones è un nuovo giocatore del Manchester City. Il difensore ormai ex Everton ha firmato un […]

9 Agosto 2016 0 25 sec read

SporTech, chi è il calciatore più “smanettone”?


SporTech, chi è il calciatore più "smanettone"?

LA FOTOGALLERY. Rivivi i momenti più “social” della stagione scegliendo il tuo preferito e vota il calciatore che va in rete con più disinvoltura: sui campi di Facebook, Instagram e Twitter non c’è difesa che tenga

Parole chiave: Facebook, Francesco Totti, Instagram, Massimiliano Allegri, Massimo Ferrero, Skysportech, Twitter
15 Maggio 2015 0 18 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui