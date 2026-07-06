Coppa del mondo 2026 – Un”altra grande fuori dalla competizione, il Brasile battuto dalla Norvegia agli ottavi, per 1 a 2 e va a casa

La Nazionale norvegese si conferma bestia nera dei brasiliani, che, in cinque gare, non hanno mai vinto, collezionando, con quella di ieri, la terza batosta. Ad affondare il Brasile ci ha pensato il solito Haaland, grazie ad una doppietta, rimontando il gol inziale di Neymar. Dunque, Norvegia qualificata ai quarti del Mondiale e la Selecao, eliminata, con sommo dispiacere di Carletto Ancelotti. C’è da dire, ad onor del vero, che i carioca hanno pure sbagliato un rigore, parato dal portiere norvegese, nei primi 45 minuti di gioco. Un rigore che se realizzato, avrebbe indirizzato diversamente la partita, ciò nulla toglie ai meriti di Haaland e compagni, i quali hanno gestito molto bene il match, assicurandosi il successo sul filo di lana. Per la prima volta, nella storia, la Norvegia conquista i quarti di finale in una manifestazione mondiale. Del resto, noi italiani conosciamo benissimo la grandezza di questa formazione, avendone fatto le spese nel girone di qualificazione.