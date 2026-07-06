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Antonio Vergara – La SSCN lavora per trattenere il talentuoso calciatore di Frattaminore fino al 2034, un rinnovo record

Armando Fico 6 Luglio 2026 0 32 sec read

Si vocifera che il club di De Laurentiis Il Napoli stia  lavorando ad un mega storico rinnovo di uno trai migliori giovani napoletani del vivaio azzurro. Si tratta di Antonio Vegara che firmerebbe fino al 2034: quattro anni aggiunti al contratto già in essere, per blindare il centrocampista offensivo che quest’anno si è messo in evidenza giocando spesso, da titolare. Pertanto il Ds Manna ha rispedito al mittente ogni offerta, declinando anche una proposta di30 milioni del Como. L’approdo sulla panchina partenopea di Max Allegri modifica gli equilibri, ma non intacca la centralità di Vergara. Il nuovo allenatore ripartirà, infatti,  dalle qualità offensive e dalla freschezza del centrocampista, appena 23enne.

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