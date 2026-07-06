Frank Zambo Anguissa – Il camerunense partirà solo dietro un’offerta da circa 20 milioni di euro

Il futuro di Frank Zambo Anguissa, al momento, resta ancora in dubbio. Il centrocampista camerunense, protagonista, degli ultimi trionfi azzurri, continua ad avere estimatori all’estero e, a breve potrebbe arrivare un’offerta concreta dalla Turchia. Da quanto si legge, stamane nell’edizione de Il Mattino, il Besiktas starebbe corteggiando l’ex calciatore del Fulham ma la dirigenza partenopea chiede trai 15 e i 20 milioni di euro, nel caso con l’inserimento di bonus. altrimenti non se ne farà nulla. Il neo allenatore del Napoli ha però precisato che se partisse Anguissa dovrebbe arrivare un giocatore più giovane ma dipari qualità.