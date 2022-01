Posticipi 22esima di A, lo Spezia si conferma bestia nera del Milan, Fiorentina a valanga sul Genoa

Oltre all’importante successo del Napoli a Bologna, negli altri due posticipi della 22esima giornata di serie A, disputati ieri, registriamo, la sorprendente vittoria dello Spazia, a Milano, sponda rossonera, per 2 a 1, nel recupero, che consolida il primato dell’Inter, ma in verità il Milan ha recriminato tantissimo per un gol di Messias al novantacinquesimo, annullato dall’arbitro Serra per un precedente fischio per un fallo a favore dei padroni di casa al limite dell’area di rigore dei liguri, non applicando il vantaggio. Un errore per il quale il direttore di gara si è scusato ma intanto il danno e la beffa si erano già consumati. Infine travolgente 6 a 0 della squadra viola di Italiano, al Franchi sul disastrato Genoa, che ora come ora rischia fortemente la retrocessione.