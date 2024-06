Osimhen- Per ora nessuna offerta che corrisponda alle pretese di De Laurentiis è giunta al club azzurro, e se il nigeriano non andasse via?

Al momento il futuro dell’attaccante azzurro Victor Osimhen è del tutto incerto. Il nigeriano è sul mercato dietro pagamento della clausola di 12o milioni di euro ma non è giunta, finora, nessun’offerta che corrisponda, o si avvicini a tale cifra, al club di De Laurentiis. E se il bomber non partisse per mancanza di richieste? E’ un bell’interrogativo, a cui, oggi, non si può rispondere. Nel mese di gennaio, patron Aurelio anticipò la cessione dell’attaccante e proprio lui, in piena svolgimento della Coppa d’Africa, fece capire che, a fine stagione, sarebbe andato via, perferibilmente in Premier League. Tuttavia, i costi legati alla clausola rescissoria e al suo esoso ingaggio da 10 milioni, pare abbiano spaventato un po’, i club che puntavano al suo acquisto. Dopo un’annata tormentata da infortuni, dalle assenze per la Coppa d’Africa e da varie altre difficoltà, che non hanno consentito al nigeriano di giocare con assiduità, hanno fatto scendere, sia la valutazione che la stima delle società interessate a lui. Lo scorso anno il Psg arrivò ad offrire al Napoli ben 150 milioni e lo United, addirittura, propose qualche milione in più, però De Laurentiis non volle privarsene e rispose picche Mandò via le pretendenti chiedendo 200 mln o non se ne fa nulla. Adesso, il club parigino rimane alla finestra studiando il da farsi, forte dell‘ottimo rapporto con l’imprenditore della Filmauro da cui, come ricorderete ha acquistato già diversi calciatori come Lavezzi, Cavani e Fabian Ruiz. Di sicuro, Conte sarebbe felicissimo di allenare Osimhen, centravanti da venti gol, indispensabile per la risalita.