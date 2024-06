Martedì 4 giugno la Cerimonia di Apertura del 33° “Città di Cava de’ Tirreni”, Napoli-Rappresentativa Nazionale LND la gara inaugurale

Tutto pronto per l’attesa Cerimonia di Apertura della 33ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma dal 4 all’8 giugno sui campi prevalentemente di Cava de’ Tirreni (SA), ma anche di altre quattro città del Salernitano: Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte e Mercato San Severino.

Appuntamento fissato per martedì 4 giugno, alle ore 20.30, allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, per una serata che si preannuncia molto intensa e spettacolare. Il momento clou sarà la lettura del Giuramento da parte dell’ennesimo testimonial prestigioso: il danese Magnus Troest (classe 1987), difensore della Cavese neopromossa in Serie C, che nella stagione appena conclusa ha contribuito con 30 presenze e 6 reti alla cavalcata trionfale degli aquilotti.

Ancora una presenza eccellente, dunque, per la manifestazione del Presidente Giovanni Bisogno, già nobilitata in passato dall’intervento di altri campioni accorsi in veste di testimonial (Borrelli, Cicerelli, Del Sole, Brignola, Mirante, Donnarumma, Coda, Scuffet, Rispoli, Palladino, Schiavi e Quagliarella per citare solo le ultime edizioni).

La Cerimonia di Apertura, che sarà presentata dal Coordinatore del Torneo, Nunzio Siani, ed alla quale assisteranno come di consueto numerose personalità sportive, non si esaurirà di certo con l’intervento di Troest. Sono in programma, infatti, anche le esibizioni dei “Pistonieri Santa Maria del Rovo”, splendidi rappresentanti del folklore cavese, e degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”, che saranno impegnati in coreografie e balli volti a celebrare i 70 anni della RAI TV.

Spazio anche alla musica con l’intervento del cantautore e vocal coach Germano Parisi, che proporrà al folto pubblico il suo recentissimo singolo “Perderci” ed una versione “arrangiata” dell’Inno del Torneo, intitolato “Energia”. Germano Parisi sarà accompagnato nella sua performance dal tastierista e produttore Max Parisi, che ha al suo attivo concerti in tutta Italia e nel mondo.

Ma non finisce qui. La Cerimonia sarà impreziosita anche dall’esecuzione live dell’Inno nazionale da parte della cantante Antonella Cimino, dalla benedizione degli atleti, tecnici e dirigenti partecipanti da parte dell’Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, Mons. Orazio Soricelli, e dalla festosa passerella delle 76 squadre in gara, tra cui i lettoni del Riga (Allievi), i tedeschi dell’Eintracht Ergste (Mini Giovanissimi) ed i polacchi dello Stilon Gorzow (Esordienti 2011).

La Cerimonia di Apertura sarà preceduta alle ore 18.30, sempre allo stadio “Simonetta Lamberti”, dalla gara inaugurale del Torneo, Napoli-Rappresentativa Nazionale LND, che concluderà la prima giornata della categoria Allievi – Trofeo “D’Amico”, caratterizzata anche dalle partite Giugliano-Turris (ore 14.45 – Stadio “Superga” di Mercato San Severino), Cavese-Riga (ore 15.00 – Stadio “Simonetta Lamberti”) e Salernitana-Juve Stabia (ore 16.20 – Stadio “Superga”). L’intera serata (con il match Napoli-Rappresentativa Nazionale LND e la Cerimonia di Apertura) sarà trasmessa in diretta tv da RTC Quarta Rete, visibile sul canale 181 del digitale terrestre.

Grande attesa anche per l’esordio nella categoria Giovanissimi della Rappresentativa Nazionale LND e del Napoli, impegnati rispettivamente contro la Salernitana (ore 16.20) e contro il Sorrento (ore 18.00). Entrambe le partite si disputeranno allo Stadio “Ravaschieri” di Roccapiemonte.

Martedì 4 giugno scenderanno in campo tutte le 76 squadre partecipanti al XXXIII “Città di Cava de’ Tirreni” per la prima giornata della fase eliminatoria, che si completerà mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, mentre venerdì 7 giugno sono in programma le semifinali di tutte le categorie (Allievi, Giovanissimi, Mini Giovanissimi, Esordienti 2011, Esordienti 2012, Pulcini 2013, Pulcini 2014, Primi Calci e Piccoli Amici). Sabato 8 giugno l’apoteosi conclusiva con le finali delle varie categorie, le premiazioni e la Cerimonia di Chiusura al “Simonetta Lamberti”.

Ai nastri di partenza, dunque, un’entusiasmante 33ª edizione del “Città di Cava de’ Tirreni”, che si potrà seguire pure on line sul sito www.torneointernazionaledicava.it, sul quale è possibile consultare tutti i risultati, le news, i regolamenti ed il calendario. Anche quest’anno inoltre, grazie all’accordo con il partner tecnologico “LFScouting”, si potrà leggere il tabellino delle partite Allievi. Basterà al termine di ogni gara collegarsi alla sezione “Calendario gare” dedicata agli Allievi e scaricare il relativo pdf, completo di formazioni, dati statistici, schieramenti tattici e giudizi sui calciatori.