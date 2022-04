Higuain si ritira dal calcio giocato

Gonzalo Higuain si ritirerà dal calcio giocato a fine stagione. Ad annunciarlo è il padre dell’ex Napoli e Juve ai microfoni di TNT Sports.

“Gonzalo si ritirerà a fine stagione, o almeno è quello che mi ha detto – ha rivelato papà Jorge -. Mi piacerebbe se restasse legato al calcio in futuro, conosce bene l’ambiente e ha giocato in tanti Paesi. Sarebbe un peccato non continuare in questo mondo”.

“E’ rispettato da tutti in Europa e altrove – prosegue -. Le critiche? Gli ho sempre detto di non prendersela e di concentrarsi sulla carriera, che parla da sola. Il mondo è diverso da quello che si scrive sui social network. Nella vita reale Gonzalo ha sempre ricevuto solo complimenti, richieste di autografi e foto”.