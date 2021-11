La SSCN lancia il progetto Tribuna Young per lo stadio Maradona

Il calcio Napoli ha in pentola una bellissima iniziativa per portare i giovani delle scuole calcio della nostra regione allo stadio Diego Armando Maradona. Si tratta del progetto denominato Tribuna Young, che sarà attuato già da questa stagione. Il settore a loro dedicato sarà quello dei Distinti inferiori, il cui costo simbolico sarà di soli 3 euro. Per aderire all’iniziativa occorrerà una procedura on line; mediante la compilazione di un modulo sul sito ufficiale: www.sscnapoli.it, si riceveranno dei codici promozionali, tramite i quali si potranno acquistare i tagliandi per la Tribuna Young. La tariffa agevolata sarà disponibile sia per i giovani tesserati delle scuole Calcio affiliati alla FGC che per i loro accompagnatori. Certamente potrà essere un ottimo incentivo a far si che i giovani della Campania possano frequentare lo stadio di Fuorigrotta con assiduità. Tuttavia la SSC Napoli si riserva di accettare le richieste pervenute rispettando l’ordine di presentazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tutti tagliandi acquistati verranno inviati in modalità home ticketing all’indirizzo email specificato in fase di richiesta su TicketOne.