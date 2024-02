NAPOLI vs JUVENTUS – Da oggi parte la vendita dei tagliandi per la gara con i bianconeri del 3 marzo prossimo

Il Calcio Napoli informa che, dalle ore 12:00 di oggi, 19 Febbraio 2024, saranno messi in vendita i biglietti per Napoli vs Juventus, che si disputerà il 03/03/2024, al Maradona, alle ore 20:45. La prevendita si articolerà in due fasi: la prima riservata ai soli titolari di Fidelity Card, mentre la seconda, invece, sarà aperta a tutti. Coloro che sono in possesso di Fidelity Card potranno acquistare il tagliando ad un prezzo ridotto. Ecco di seguito i prezzi per i vari settori:

FASE 1 fino al 25 febbraio

CURVE INFERIORI 25 € 20 €

CURVE SUPERIORI 40 € 35 €

DISTINTI INFERIORI 50 € 45 €

DISTINTI SUPERIORI 70 € 65 €

TRIBUNA NISIDA 85 € 75 €

TRIBUNA POSILLIPO 130 € 110 €

Fase 2 dal 26 febbraiuo fino ad esaurimento scorte

CURVE INFERIORI 30 € 20 €

CURVE SUPERIORI 45 € 35 €

DISTINTI INFERIORI 55 € 45 €

DISTINTI SUPERIORI 80 € 65 €

TRIBUNA NISIDA 95 € 75 €

TRIBUNA POSILLIPO 140 € 110 €