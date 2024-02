IL FISCHIETTO – NAPOLI vs BARCELLONA, andata ottavi di Champions, affidata al fischietto tedesco Felix Zwayer

Sarà il signor Felix Zwayer l’arbitro del big match valido per gli ottavi di Champions League, tra Napoli e Barcellona in programma dopodomani al Maradona. Si tratta di un fischietto di nazionalità tedesca che sarà coadiuvato dai connazionali Stefan Lupp e Robert Kempter quali assistenti di linea, dal quarto uomo Sven Jablonski.mentre al Var agiranno Bastian Dankert e Soren Storks. L’arbitro in questione vanta tre precdenti con gli azzurri in Europa nei quali registriamo una vittoria, un pari e una sconfitta.