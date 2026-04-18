Il calcio italiano affonda davvero? Stadi vecchi, vivai poveri e un sistema che vive di rendita

Dalla nostalgia dei campioni al peso dei bilanci: perché il nostro pallone fatica a tenere il passo dell’Europa.

Il calcio italiano continua a raccontarsi attraverso il proprio passato glorioso, ma i numeri descrivono un presente molto più fragile. La domanda che torna ciclicamente — come mai il nostro calcio affonda? — non riguarda soltanto i risultati della Nazionale o le delusioni nelle coppe: investe l’intero sistema, dalle infrastrutture ai vivai, passando per conti economici sempre più precari.

La prima crepa è sotto gli occhi di tutti: gli stadi. In Italia, tra il 2007 e il 2024, sono stati inaugurati appena sei nuovi impianti, una quota minima rispetto al resto d’Europa. L’età media degli stadi resta altissima — 56 anni in Serie A e 74 in Serie B — e appena l’8% degli impianti del calcio professionistico non è di proprietà pubblica. Tradotto: strutture vecchie, ricavi limitati, poca capacità di trasformare una partita in un’esperienza moderna e redditizia, come avviene da anni in Premier League o in Bundesliga.

Poi ci sono i conti, che spiegano meglio di ogni slogan quanto sia fragile il castello. Secondo ReportCalcio 2025, il calcio professionistico italiano ha accumulato perdite aggregate per 9,3 miliardi di euro negli ultimi 17 anni; nell’ultima stagione osservata i debiti hanno toccato quota 5,5 miliardi, mentre l’80% dei bilanci è stato chiuso in rosso. Anche quando i ricavi crescono, il sistema continua a spendere troppo e male, senza trovare un equilibrio strutturale.

Il paradosso è che il pallone europeo, nel frattempo, continua a produrre ricchezza. La UEFA prevede che i ricavi del calcio per club in Europa supereranno i 30 miliardi di euro, spinti da diritti tv, partnership commerciali, incassi da stadio e premi internazionali. Ma la crescita, da sola, non basta: aumentano anche i costi operativi, gli stipendi del personale e la pressione finanziaria. In questo scenario, i sistemi più moderni corrono; quelli meno riformati, come l’Italia, rischiano di restare schiacciati.

Il nodo forse più profondo, però, è tecnico e culturale: i giovani italiani giocano troppo poco. In Serie A, il minutaggio concesso agli Under 21 italiani incide appena per il 2,3% del totale, mentre il campionato è tra gli ultimi in Europa per utilizzo di calciatori formati nel proprio vivaio, fermo al 6,6%. Intanto cresce il peso degli stranieri, arrivato oltre il 65% dei minuti giocati. Il problema non è la presenza internazionale in sé, ma l’assenza di un percorso credibile per i talenti italiani: si compra fuori, si rischia poco in casa, si forma peggio.

È qui che la crisi sportiva incontra quella identitaria. Se i ragazzi italiani non trovano spazio nei club, la Nazionale si impoverisce a valle. Reuters, riportando le proposte della federazione per rilanciare il movimento, ha evidenziato come la marginalità degli italiani in Serie A sia uno dei segnali più gravi del declino, insieme a una struttura economica che brucia oltre 700 milioni di euro l’anno. Per questo, tra i rimedi proposti compaiono incentivi ai club che impiegano giovani italiani, investimenti nei settori giovanili e procedure più rapide per nuovi stadi o ristrutturazioni.

A peggiorare il quadro c’è anche la dipendenza da una fonte di ricavo che non cresce più come un tempo: i diritti televisivi. Nel report FIGC restano sostanzialmente stabili attorno a 1,5 miliardi di euro, mentre ticketing e commerciale migliorano ma non abbastanza da colmare il gap con i grandi campionati. In altre parole, il calcio italiano continua a vivere soprattutto di televisione, ma non riesce a trasformare davvero brand, stadi e pubblico in una macchina economica moderna.

Il punto, allora, non è dire che “il calcio italiano è finito”. Sarebbe una scorciatoia. Il punto è ammettere che il sistema è rimasto a metà del guado: abbastanza forte da produrre interesse, tifo e grandi piazze; troppo debole per competere con continuità con i modelli più avanzati. L’Italia resta un Paese di calcio, ma non sempre un Paese capace di governare il calcio. E finché non cambieranno le basi — scuole tecniche, governance, impianti, sostenibilità — ogni sconfitta verrà raccontata come un incidente, quando in realtà è spesso il sintomo di una malattia più lunga.