IL FISCHIETTO – Spezia vs Napoli, dirige Di Bello di Brindisi

Sarà il signor Di Bello della sezione di Brindisi l’arbitro del match Spezia vs Napoli, anticipo delle 12,30 di domenica prossima al Picco. valido per la seconda del girone di ritorno. Assistenti Preti e Di Iorio , quarto uomo Marchetti ed al Var il duo Aureliano e Paganessi. In questo campionato, prima volta con gli azzurri del fischietto pugliese, il quale in precedenza ha diretto il Napoli in 21 occasioni. Il bilancio è di 17 successi un pari e 3 sconfitte