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LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Conte e i suoi fab-4 sono diventati un malus

Eduardo Letizia 18 Aprile 2026 0 1 min read

Milinkovic-Savic 6 – Merito per il rigore parato, all’interno della solita prestazione fatta di approssimazione tecnica negli interventi e lanci alla viva il parroco.

Beukema 5 – Viene preso dallo stato di apprensione totale della difesa. Non il peggiore, ma incerto.

Buongiorno 4 – Ennesima prestazione shocking della stagione. Fa brillare il mite Noslin come fosse Ronaldo il fenomeno. Improponibile da centrale a tre.

Olivera 5 – Qualche buona verticalizzazione in fase offensiva, ma dietro si balla anche dal suo lato e anche i suoi appoggi non sempre sono precisi.

Politano 5.5 – L’unico che prova a puntare e a mettere qualche palla in mezzo, pur con scarso profitto.
(Mazzocchi s.v.)

Anguissa 4 – Taylor lo supera come e quando vuole. Passeggia con tutta calma per il campo, senza profitto e senza voglia.
(Alisson 5.5 – Come al solito, il buon Conte sceglie di non mandarlo in campo dal principio, preferendogli gli statici quattro, salvo poi pentirsene quando il risultato piange.)

Lobotka 5 – Provoca il rigore e fatica a tenere ritmo in mezzo al campo. Di buono solo qualche cambio campo.
(Giovane 5 – Come spesso accade, in pochi si accorgono del suo ingresso.)

Spinazzola 4.5 – Difensivamente si perde quasi sempre Cancellieri. Anche in fase di spinta risulta inconcludente.
(Gutierrez 5 – Solito ingresso, senza infamia e senza lode.)

De Bruyne 4.5 – Sbaglia tante giocate e appare più appannato fisicamente rispetto a quando è tornato dal Belgio. Effetti della cura Conte?
(Elmas 5 – Prova a metterci un po’ di grinta, ma poco altro.)

McTominay 4.5 – Nel primo tempo tocca pochi palloni, in una posizione che non gli è congeniale. Anche nella ripresa, però, da centrocampista commette troppi errori.

Hojlund 4.5 – Annullato totalmente da Gila. Non vince un contrasto e non è mai pericoloso.

Conte 4 – Da quando gli è tornata la possibilità di scegliere, le ha sbagliate tutte. La reiterata scelta dei fab-4 continua a non pagare, la difesa a tre e la fissità tattica producono solo brutte prestazioni, e sembrano mancare idee e voglia di trovare soluzioni.

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