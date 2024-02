De Laurentiis pronto a voltare pagina con l’ingaggio di Calzona come tecnico e dell’ex Hamsik, nelle vesti di manager

Dopo il deludente pareggio interno con il Genoa, il club di De Laurentiis appare intenzionato a dare una spallata alla prtecaria situazione della squadra, preparando la svolta con l’ingaggio di Francesco Calzona al posto del confusionario Mazzarri e dell’ex capitano Marek Hamsik come manager. La Federazione slovacca, intanto, ha già dato l’o k al commissario tecnico per tornare a Napoli e sedere sulla panchina azzurra, almeno fino al termine di questa stagione e nello stesso tempo ricoprire il ruolo di allenatore della nazionale slovacca. Nello staff di Calzona ci saranno, come anticipato, Hamsik e poi Francesco Sinatti, ex preparatore atletico di Luciano Spalletti. Dunque, sembra che il tecnico toscano abbia le ore contate, infatti, potrebbe essere esonerato anche prima del match col Barcellona. Attualmente sono in corso continui contatti con l’ex vice di Sarri e Spalletti. Probabilmente, domani, dovrebbe esserci l’incontro finale tra il patron e Calzona per definire l’accordo nei dettagli e quindi firmare il contratto.

Fonte: Alfredo Pedullà