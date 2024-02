IL PUNTO SULLA A – 25esima giornata, vittorie Champions, in trasferta, per Roma e Bologna, male il Milan e la Lazio

La 25esima giornata di massima serie, ieri, ha riservato delle sorprese, come le sconfitte dei rossoneri di Pioli, a Monza, per 4 a 2 e della Lazio, all’Olimpico, ad opera del Bologna, per 2 a 1. Bene, invece la Roma di De Rossi,, al quarto successo in cinque gare disputate, grazie al 3 a 0, rifilato al Frosinone nel derby regionale. Pari, inoltre , sull’1 a 1, in Udinese – Cagliari ed in Empoli – Fiorentina. La squadra di Thiago Motta, rivelazione del torneo, si è portata a 45 punti, eguagliando i nerazzurri di Gasperini. Intanto, domani sera e mercoledi spazio nuovamente alla Champions League con Inter e Napoli che giocheranno l’andata degli ottavi, in casa, rispettivamente, con il Barcellona e l’Atletico Madrid.