IL PUNTO SULLA A, 32esima giornata

Si conclude questa sera, col botto, la tre giorni del turno infrasettimanale relativo alla trentaduesima giornata di campionato, con gli ultimi due postici, sicuramente affascinanti in chiave Champions League, come Roma vs Atalanta e Napoli vs Lazio. Intanto vediamo i risultati registrati ieri: cade ancora una volta, in casa, il Milan ad opera del Sassuolo che rimonta e vince la gara per 2 a 1. Pur soffrendo, fa sua la partita, allo Stadium, la Juve, contro il Parma, ormai sul precipizio della B, col punteggio di 3 a 1, secondo pareggio di fila per 1 a 1, invece, della capolista Inter, a La Spezia, un risultato che consente, tuttavia, ai nerazzurri di portarsi a + 10 sulla seconda. I rossoneri rischiano di brutto di perdere la piazza d’onore, infatti in caso di successo della formazione di Gasperini, all’Olimpico, l’Atalanta si collocherebbe alle spalle dell’Inter, scavalcando la squadra di Pioli. Tre punti importantissimi per il Cagliari in ottica salvezza, dopo il successo in quel di Udine per 1 a 0. Ennesima battuta d’arresto casalinga del Crotone, sconfitto dalla Sampdoria per 1 a 2; gli uomini di Cosmi, a fine stagione, torneranno in cadetteria. Pareggi, infine, in Genoa – Benevento, 2 a 2 il finale e in Bologna – Torino, terminata 1 a 1. Ricordiamo altresì la vittoria nell’anticipo di martedì scorso, della Fiorentina al Bentegodi di Verona per 2 a 1. Gli scaligeri sono nettamente in fase calante dopo un ottimo girone di andata.