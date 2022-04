Vendita Napoli – Corbo: De Laurentiis non cederà la società azzurra

Antonio Corbo, famoso giornalista napoletano, illustre penna del quotidiano Repubblica Napoli, da fonti attendibili, ha resi noto le scelte future del presidente della SSCN Aurelio De Laurentiis in merito ad una cessione tra Napoli e Bari. Secondo Corbo il patron azzurro non cederà il club partenopeo, in quanto quest’ultimo è legato alla Filmauro che detiene anche i diritti del settennato napoletano di Maradona, per cui resta un’azienda che produce forti guadagni al punto di far gola a tanti imprenditori. Pertanto, il buon Aurelio, dovendo scegliere tra il club pugliese e quello partenopeo, propenderà per la cessione del Bari. Una decisione assai prevedibile del resto.