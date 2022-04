Calciomercato- Zaniolo piace al Napoli

Cristiano Giuntoli, ds azzurro è già al lavoro per il Napoli del futuro che vedrà molti volti nuovi in seno alla rosa a disposizione del tecnico toscano. In queste ore un nome nuovo è spuntato sul taccuino del direttore: Niccolò Zaniolo della Roma che ha un contratto con il club gialllorosso di 2 milioni a stagione, fino a giugno 2024. Tuttavia al momento non si parla di rinnovo visto che il giovane talento è appetito da diversi club. Il Napili è tra questi, pur sapendo che la sua valutazione si aggira sui 50 mln di euro cifra esorbitante per il club partenopeo. Ma De Laurentiis ci ha abituati a colpi del genere. Zaniolo diventebbe l’erede di Lorenzo Insigne. Ovviamente un suo eventuale acquisto sarebbe un ottimo colpo ma per ora non ci sono ancora le basi per credere che la trattativa andrà in porto. D’ altronde questo è il periodo in cui radiomercato comincia a far sfilare una sfilza di nomi di calciatori nel mirino di formazioni di prestigio. Mah se son rose fioriranno.

Fonte Corriere dello Sport P