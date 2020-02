L’AVVERSARIO – Domenica il Napoli ospite del Cagliari alla Sardegna Arena

Dopo la vittoria a Milano contro lìInter in Coppa Italia, il Napoli affronterà domenica alle 18:00 il Cagliari per la ventiquatttresima giornata di campionato. La squadra di maran è redusce dall sconfitta in trasferta contro il Genoa e in classifica è a quota 32 punti con 8 vittorie, otto pareggi e sette sconfitte (4 in casa e 3 lontano dalla Sardegna Arena). Per quanto riguarda invece i gol, sono 38 quelli realizzati e 35 i subìti; il capocannoniere della squadra è joao Pedro con 14 reti, segue Simeone a 6, Nainggolan a 5 e Ceppitelli a 2.

I precedenti contro il Napoli – Sono 37 i precedenti in massima serie, con 29 vittorie del Napoli, 24 pareggi e 14 vittorie per il Cagliari. L’ultima vittoria degli azzurri in casa dei rossoblù risale alla scorsa stagione col risultato di 0-1. L’ultimo trionfo invece del Cagliari tra le mura amiche nella stagione 2008/2009 sol risultato di 2-0.

La formazione tipo del Cagliari – Modulo 4-3-1-2 con Cragno tra i pali, difesa a quattro con Cacciatore, Pisacane, Klavan e Pellegrini, a centrocampo Faragò, Nandez e Ionita, sulla trequarti Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone.

Mariano Potena

Questo articolo è stato letto 27 volte