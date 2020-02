Il Napoli vuole Pezzella. E si inserisce nella corsa per Boga

Il calciomercato invernale è terminato solo da qualche settimana e il Napoli è stato sicuramente fra i club più attivi. Sono arrivati Demme, Lobotka e Politano, che hanno rinforzato subito la rosa a disposizione di Gattuso.

Sono stati bloccati per giugno anche Rrahmani e Petagna, perché è già tempo di guardare alla prossima stagione. Per questo il Napoli ha individuato un altro profilo per la difesa. Si tratta di German Pezzella, centrale classe 1991 della Fiorentina. L’argentino, attuale capitano della squadra di Iachini e in viola dall’estate del 2017, sarebbe un rinforzo di esperienza (per lui 21 presenze in stagione).

Contatti già avviati con l’agente del giocatore, c’è disponibilità. Ora bisognerà trattare con la Fiorentina – con cui ha un contratto fino al 2022 – per trovare l’accordo totale. Il Napoli, che tratta anche con il Verona per Kumbulla, non si ferma alla difesa però e si fa sotto anche per Jeremie Boga. L’ala classe 1997, a quota sette gol in campionato, piace molto agli azzurri. Il Sassuolo, dal canto suo, sta trattando con il Chelsea (Incontro a Londra due giorni fa) per togliere la ricompra (fissata intorno ai 10 milioni di euro) a cui i Blues hanno dirirtto in cambio di un corrispettivo economico, così da essere l’unico padrone del destino di Boga e poterne valutare futuro ed eventuale cessione indipendentemente dal volere del club inglese.

GianlucaDiMarzio.com

