Serie A, Pisa-Cremonese 1-0: prima vittoria stagionale e primo gol al Garibaldi, decide Toure

Vincenzo Letizia 7 Novembre 2025 0 26 sec read

Il Pisa conquista la prima vittoria stagionale superando 1-0 la Cremonese all’Arena Garibaldi. A decidere la sfida è stato Toure, autore del primo gol casalingo dei nerazzurri in questo campionato siglato al 75′. La squadra di Gilardino ritrova così morale e punti pesanti dopo un avvio difficile, mostrando maggiore compattezza e concentrazione difensiva. La Cremonese di Nicola, invece, paga un approccio troppo timido e la scarsa concretezza sotto porta. Per il Pisa un successo che può segnare la svolta nella corsa salvezza e restituire fiducia all’ambiente.

Vincenzo Letizia

