I SIGNORI DEL CALCIO – Michel PLATINI, il genio francese che infiammò la sfida eterna

La sfida tra Napoli e Juventus è sempre stata molto più di una semplice partita. È storia, contrasti, stili di gioco opposti, identità che si scontrano. E, soprattutto, è fatta di uomini che hanno lasciato un segno indelebile. Tra questi, uno dei più iconici è Michel Platini, il numero 10 bianconero che negli anni ’80 portò eleganza, genialità e una nuova idea di calcio in Italia.

Nel pieno della sua epoca d’oro, Platini era considerato il rivale diretto di Zico e Maradona per la palma di miglior giocatore del mondo. Zico, Platini e Maradona rappresentavano tre scuole: la poesia brasiliana, la misura francese e l’istinto argentino. Insieme resero la Serie A il centro del mondo calcistico e trasformarono Napoli–Juve in teatro di emozioni eterne. Se oggi la storia ha incoronato Maradona come il più grande, ciò non toglie nulla alla magia di Zico e alla classe di Platini: tre Signori del Calcio che hanno fatto grande il nostro sport.

Tornando al campione francese, in Serie A, l’arte di Platini divenne presto dominante: tre Palloni d’Oro consecutivi (1983, 1984, 1985) certificano un talento fuori scala, capace di trascinare la Juventus a successi nazionali ed europei.

L’IMPATTO NELLE SFIDE CONTRO IL NAPOLI

Quando la Juve arrivava al San Paolo con Platini in cabina di regia, il clima diventava elettrico. Da una parte la creatività e l’imprevedibilità di un Napoli in crescita, dall’altra la classe glaciale del francese. Le punizioni “alla Platini” – arcate morbide e letali – hanno fatto tremare più di una volta il pubblico partenopeo, consapevole però di assistere a qualcosa di irripetibile.

L’arrivo di Maradona nel 1984 aggiunse un ulteriore livello epico: Platini vs Diego diventò una delle rivalità più affascinanti della storia del calcio mondiale. Due numeri 10, due leader, due poetiche diverse del gioco. Il francese, simbolo di finezza e geometria; l’argentino, incarnazione di istinto e rivoluzione popolare. Ogni Juventus-Napoli era uno spettacolo puro.

IL FUORICLASSE E L’EREDE IMPOSSIBILE

Platini non fu soltanto un grande bianconero: fu un’icona culturale. Intelligente, carismatico, ironico, capace di vedere calcio dove gli altri vedevano solo movimento. Un fuoriclasse assoluto, un “Signore del Calcio” nel senso più pieno del termine.

Rievocarlo oggi, alla vigilia di una nuova sfida tra Napoli e Juventus, significa ricordare un’epoca in cui la Serie A era il centro del mondo e in cui ogni match tra azzurri e bianconeri era un evento globale. Platini è stato uno dei protagonisti più luminosi di quelle stagione irripetibili.

E mentre il presente prepara un nuovo capitolo della rivalità, il passato ci ricorda quanto sia stato grande chi ha scritto le prime pagine di questa storia infinita.

Michel Platini, semplicemente Le Roi.