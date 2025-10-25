IN EVIDENZA

IL SALISCENDI – Sale Anguissa, scende Gilmour: il gigante e il timido del centrocampo azzurro

Vincenzo Letizia 25 Ottobre 2025 0 48 sec read

In un Napoli tornato grande, capace di imporsi con una prestazione “all’italiana” contro l’Inter, spiccano due volti opposti del centrocampo azzurro. Il “Saliscendi” di giornata porta in cima un protagonista di peso e ne mette sotto uno in cerca d’identità.

SALE Anguissa.
Partita monumentale del camerunense: presenza, corsa, sostanza e un gol che fotografa la sua partita. Inesauribile, leader silenzioso, Anguissa ha recuperato palloni, strappato metri e imposto ritmo e personalità. È tornato il gigante del centrocampo, quello che trascina e non si risparmia mai.

SCENDE Gilmour.
Timido, impreciso, spesso in ritardo nella lettura del gioco. Troppe palle pasticciate in uscita, nessuna verticalizzazione degna di nota. Quando l’Inter ha preso campo, invece di accelerare ha rallentato la manovra, spegnendo il flusso offensivo del Napoli. Serve più coraggio e meno accademia.

Un Napoli concreto e compatto, che ha ritrovato la sua anima battagliera. Ma per restare grande, anche chi è in discesa dovrà tornare presto a salire.

di Vincenzo Letizia

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Brindisi-Benevento si giocherà a porte chiuse al ‘Donato Curcio’ di Picerno

Brindisi-Benevento, gara valida per la quinta giornata di campionato, in programma lunedì 25 settembre alle 20.45, vista l’indisponibilità del ‘Fanuzzi’, si sarebbe dovuta giocare allo […]

22 Settembre 2023 0 31 sec read

Carratelli, Del Genio, Magoni, Monti, Ottaiano, Biazzo, Jacomuzzi a Kiss Kiss Napoli

Mimmo Carratelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte come Vinicio? Vinicio decideva tutto lui come deciderà tutto […]

12 Luglio 2024 0 6 min read

Sarri: “E’ stato un crollo nervoso”

Una sconfitta pesante, per il Napoli, che vanifica la vittoria della scorsa settimana sulla Juventus e torna a -4 dai bianconeri, che ieri hanno battuto […]

29 Aprile 2018 0 1 min read

AMARCORD: Lazio-Napoli, il derby minore

Il Napoli affronta all’Olimpico la Lazio per quello che, a differenze della partita contro la Roma, riveste la caratteristiche del derby in misura minore. A […]

18 Gennaio 2015 0 3 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui