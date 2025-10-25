IN EVIDENZA

OBIETTIVO NAPOLI – Riscatto da grande squadra: Conte ritrova il vero spirito azzurro nel momento più difficile

Vincenzo Letizia 25 Ottobre 2025 0 1 min read

Il Napoli risponde nel momento più complicato dell’era Conte, quando serviva una prova di carattere e di appartenenza. Dopo settimane di dubbi e tensioni, la squadra ha rialzato la testa con una prestazione da grande, ritrovando quello spirito che lo scorso anno lo aveva portato a vincere lo scudetto.

Sono stati proprio i “vecchi” del gruppo a trascinare: esperienza, compattezza, orgoglio. Il Napoli ha mostrato ‘cazzimma’ e intelligenza tattica, una solidità che ha ricordato il calcio del miglior Trapattoni. Nel cuore della partita, il rigore di De Bruyne — poi costretto al cambio per l’ennesimo guaio muscolare — e il ritorno di McTominay nel suo ruolo naturale hanno segnato la svolta. Il centrocampista scozzese, finalmente libero di inserirsi, ha trovato il gol e spaccato l’equilibrio. Sarà un caso che con l’uscita dal campo di De Bruyne, lo scozzese si è espresso sui livelli dello scorso anno?

Resta, però, l’ombra degli infortuni: troppi, troppo simili. La preparazione fisica torna nel mirino, mentre Conte dovrà interrogarsi anche sulla gestione dei cambi, arrivati ancora una volta in ritardo. Neres e Buongiorno, ormai sulle gambe, hanno lasciato il campo solo quando era inevitabile.

Vittoria preziosa, dunque, con un Napoli chr si è rialzato, ma per restare in piedi serviranno equilibrio, questa compattezza, coraggio e una rosa fisicamente pronta a sostenere le tante partite che bisognerà affrontare.

di Vincenzo Letizia

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Ancelotti ci spera ancora, entro lunedì potrebbe riabbracciare un suo pupillo

Il Napoli ha incaricato Mendez di tornare alla carica per James Rodriguez

30 Agosto 2019 0 45 sec read

Empoli – Napoli, le formazioni ufficiali

Tra poco il Napoli di Benitez affronterà l’ Empoli nel posticipo della 14° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali […]

30 Aprile 2015 0 25 sec read

AMARCORD: Napoli-Spezia, non sempre è Natale

Napoli e Spezia si affrontano per la terza volta al Maradona e si può già dire che, per quanto riguarda il bilancio tra le mura […]

9 Settembre 2022 0 58 sec read

LE INTERVISTE – Juventus, Allegri: “Partita pesante, come sarà quella col Genoa: serve sempre equilibrio”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo per 1-0 contro il Napoli. Questa sera, il sogno scudetto prende più concretezza? […]

9 Dicembre 2023 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui