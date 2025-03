Le probabili scelte di Conte per domani sera – Neres rientrerà in squadra ma non dall’inizio

La difficile sfida con il Milan, ormai è alle porte; archiviato lo squallido pareggio sulla laguna, il Napoli, domani sera, si rituffa in campionato, alla ricerca di una vittoria, a Fuorigrotta, contro i rossoneri che manca da sette anni. Un match in cui è vietato sbagliare perchè c’è un sogno da inseguire con la massima concentrazione e con la fame di vincere. Conte, in questi giorni, ha lavorato tanto sulla mente dei suoi calciatori per spronarli ed incitarli a dare tutto in campo. Attualmente, l’allenatore dei partenopei può contare sull’intera rosa, Neres si è ripreso e rientra in squadra, tuttavia, molto probabilmente, non dall’inizio, perchè il mister non se la sente di rinunciare a Raspadori. Del resto ,il brasiliano non può essere al 100% della forma, quindi, gradatamente deve ritrovare il ritmo partita, magari subentrando in corso d’opera. Per questi motivi, si va verso la riconferma del 3/5/2 intercambiabile nel corso del match. Jeck Raspadori, da quando è diventato titolare, sta disputando delle buonissime gare. L’unico dubbio di formazione resta se impigare dal primo minuto Olivera, reduce dal viaggio di ritorno dalla sua nazionale, peraltro lunghissimo, oppure Spinazzola. L’uruguaiano è molto più difensivo rispetto all’ex Roma, più portato all’attacco. Comunque, a prescindere dagli interpreti, contro la formazione di Concecao, Antono Conte si aspetta una risposta importante, per proseguire la battaglia, a distanza con l’Inter e anche con l’Atalanta, non ancora tagliata fuori dal discorso scudetto. Al Maradona sono previsti 55mila spettatori, l’ennesimo tutto esaurito di questa stagione. Questi ultimi non meritano un’altra delusione, dopo quella di Venezia.