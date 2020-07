L’EQUIPE TITOLA: “OSIMHEN HA SCELTO IL NAPOLI! AFFARE DA 81 MILIONI”

L’edizione odierna dell’Equipe lancia la bomba: il centravanti nigeriano del Lille, Victor Osimhen, ha scelto il Napoli. Nell’articolo in questione (immagine in allegato sotto), si parla di un accordo per il costo del cartellino di 81 milioni di euro raggiunto ieri in un vertice in Sardegna tra Giuntoli e Gerard Lopez, presidente del Lille, i nuovi agenti di Osimhen e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in collegamento telefonico. Il si dell’attaccante è arrivato venerdì sera, superata la concorrenza di Inter e Liverpool: secondo il quotidiano francese l’allenatore del Napoli Gattuso si sarebbe dichiarato disposto a ridursi lo stipendio per favorire tale accordo. Resta ancora viva la pista del difensore Gabriel, il cui cartellino viene valutato circa 25 milioni di euro