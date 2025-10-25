INTERVISTE

LE INTERVISTE – Marotta: “Episodio determinante, basta rigorini. L’arbitro non può farsi condizionare da un assistente”

“Il rigore dato al Napoli è stato determinante per spostare l’equilibrio, anche se poi il Napoli ha legittimato la vittoria”. La voce dell‘Inter dopo la sconfitta del Maradona contro gli azzurri dell’ex Antonio Conte è quella del presidente Beppe Marotta: “L’arbitro non aveva fischiato il rigore, che è stato assegnato per l’intervento del segnalinee. Questa dinamica avrebbe meritato l’intervento del Var. Poi fischia perché decide l’assistente. Basta rigorini, l’arbitro non può farsi condizionare da un assistente a 30 metri. I calciatori erano nervosi, quel rigore ha creato incazzatura, il condizionamento c’è stato. Il Napoli avrebbe potuto vincere lo stesso”.

