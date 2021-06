Enrico Fedele: ” Il Napoli ha bisogno di almeno due giocatori di personalità”

L’ex procuratore sportivo Enrico Fedele, oggi opinionista in Tv, in varie emittenti napoletane, intervenuto sull’argomento Napoli, evanescente e abulico nell’ultima decisiva partita di questo campionato, al Maradona, contro il modesto Verona, ha evidenziato che a questa squadra mancano giocatori di personalità, abituati a vincere, una lacuna che il Napoli si porta dietro da qualche anno dopo la partenza di Reina e Albiol. Secondo l’avviso dell’ex manager dei fratelli Cannavaro, la mossa più opportuna sarebbe quella di cedere qualche pezzo pregiato per prendere almeno due giocatori di grande personalità, dei veri leader in campo e fuori, insomma, come per esempio lo spagnolo Sergio Ramos: un calciatore come l’ex difensore del Real Madrid che ha una grandissima esperienza internazionale e nel Napoli, potrebbe fare sicuramente la differenza. Inoltre occorrerebbe pure acquistare sul mercato un forte centrocampista capace di dettare legge in mezzo al campo. Per concludere Fedele ha affermato che De Laurentiis ha respinto un’offerta di 40 milioni di euro per Koulibaly, da parte di un club estero. Penso tuttavia che il presidente non seguirà mai il consiglio di Enrico Fedele.