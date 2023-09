Serie C, Andreoletti parla di Benevento – Virtus Francavilla: “Di sicuro daremo l’anima. Voglio calciatori che abbiano il fuoco dentro”

Alla vigilia di Benevento – Virtus Francavilla, gara valida per la seconda giornata del campionato di serie C, girone C, a parlare è mister Andreoletti.

“Mi aspetto una gara diversa da quella scorsa. Un atteggiamento più conservativo, senza forzare molto la giocata.

Degli ultimi due arrivi sono soddisfatto. Terranova è stato preso per l’infortunio di Meccariello.

Ciciretti si è rimesso in discussione e potrà darci una mano importante, così come Terranova. A cominciare dalla gara di domani, qualora ne dovessimo avere bisogno, si faranno trovare pronti.

Davanti alla difesa abbiamo una situazione un po’ deficitaria. Abbiamo utilizzato Capellini per una scelta tattica ma non penso che la ripeteremo.

Kubica può lavorare molto bene davanti alla difesa. È uno dei dubbi che mi porto fino all’ultimo minuto. Può dare una mano in più ruoli.

La settimana di lavoro, dopo una sconfitta, non può essere felice. Voglio convocare giocatori che abbiano il ‘fuoco’ dentro. In Karic, questo fuoco l’ ho visto, ma in Tello un po’ meno.

Marotta sarà uno dei capitani insieme a Ciano e Paleari. Marotta è molto attaccato alla maglia. Ciano è un leader silenzioso ed è riconosciuto da tutti per le sue qualità. Anche Paleari è un leader.

Dal punto di vista tattico devo essere onesto: non sono soddisfatto. Un aspetto, però, ho apprezzato, ed è l’unione del gruppo. L’ abbraccio di tutta la squadra dopo il gol che abbiamo segnato contro la Turris non è scontato. Rivendendolo è un gesto che mi ha emozionato. Con il tempo miglioreremo anche le varie fasi di gioco.

Bisogna vedere Carfora in che condizioni torna. Ho pochi esterni.

La difesa a tre è una soluzione che stiamo valutando.

Talia ha grandi qualità che paragono a Barella per caratteristiche. È una soluzione per il centrocampo. In mediana dobbiamo sicuramente giocare a tre perché è una squadra costruita per giocare in questo modo.

Meccariello è un’ assenza difficile da colmare. Simonetti è un giocatore muscolare con ottimi tempi di inserimento. Se ci sarà bisogno, domani sera sono sicuro che tornerà utile.

Il numero degli abbonamenti è l’atto d’ amore più bello che i tifosi potessero regalarci. Dopo la stagione dello scorso anno non era scontato. Speriamo di ripagarli. Prometto che metteremo l’ anima in ogni gara.

Speravo di poter recuperare Improta ma non è così. Sono soddisfatto per i tempi di recupero di Ciano, che sono molto più brevi rispetto a quello che si prevedeva. Credo si debba attendere qualche settimana. Agazzi in due o tre settimane spero di averlo pienamente a disposizione”.