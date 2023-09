Lozano: “A Napoli un’avventura complicata. Ma ho fatto la storia della Serie A” (Getty Images)

Hirving Lozano, esterno messicano da poco tornato al PSV, ha parlato a “Espn” della sua esperienza in Italia e del rapporto con gli allenatori avuti a Napoli.

Sull’esperienza a Napoli

“E’ stata un’avventura molto complicata, con tante cose buone e altre meno buone. Sono arrivato perché c’era Ancelotti, ma l’ho avuto solo per due mesi, poi è andato via. È arrivato Gattuso ed è stato difficile per me perché sono arrivato come l’acquisto più costoso, ma non ho giocato molto. Nel secondo anno con Gattuso ho fatto molto bene, è stata una buona stagione, con diversi goal e assist”.

Su Spalletti

“E’ arrivato Spalletti e ci sono state diverse problematiche per infortuni in Nazionale che non mi hanno aiutato molto. Gli allenatori avevano dei dubbi su di me, ma da vero messicano sono stato capace di mostrare ciò di cui ero capace”.

Sulla parentesi in Serie A

“Sono stato il primo messicano a vincere Scudetto e Coppa Italia, il primo a segnare una rete in Serie A. Il messicano con più gol in massima serie in Italia. In Serie A ho fatto la storia. Ci sono persone che parlano solamente, soprattutto in TV, ma per fortuna la gente che ho incontrato lungo il cammino ha solo commenti molto buoni”.