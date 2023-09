Nazionale – Assai deludente la prima dell’Italia di Spalletti in Macedonia, solo un pari

Luciano Spalletti, al debutto sulla panchina dell’Italia, contro la Macedonia del nord di Elmas non è andato oltre il pari per 1 a 1. Un risultato deludente che complica il cammino degli azzurri verso Germania 2024. Guardabile nella prima frazione di gioco, nella ripresa, dopo l’iniziale vantaggio firmato dal capitano Immobile la nostra nazionale si è smarrita, subendo la rimonta macedone. Questa squadra sta diventando un incubo per i nostri colori, qualche anno fa l’inaspettata sconfitta costata il Mondiale 2022, ieri un pari che non serve a nulla. Martedì prossimo a Milano, contro l’Ucraina non si potrà più sbagliare, solo un successo se si vogliono nutrire speranze di passare il turno. Il compito che attende l’ex allenatore del Napoli è certamente arduo e occorrerà tutta la sua maestria per rimettere gli azzurri in carreggiata.