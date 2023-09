Infortunio Politano – Stamane si avrà l’esito dei test medici, in dubbio la sua presenza a Genova e a Braga

E’ costata cara la presenza dell’attaccante azzurro Matteo Politano nella gara del debutto di Spalletti sulla panchina della nazionale, che sabato ha impattato per 1 a 1 contro la Macedonia, in trasferta. L’esterno destro è uscito dopo il primo tempo, per un infortunio muscolare , la cui entità sarà stabilita stamane dallo staff medico del Napoli. In forte dubbio, comunque, il suo apporto nelle prossime gare col Genoa in campionato e col Braga in Champions League. Gli esami strumentali ci diranno di più e conosceremo i relativi tempi di recupero. Il calciatore, quindi, non giocherà la seconda gara con l’Italia, domani, a Milano, contro l’Ucraina, infatti è tornato a Napoli, ieri, per sottoporsi alle visite mediche.